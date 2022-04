L’ancien chef de l’Etat Nicolas Sarkozy, figure tutélaire de la droite en France, a annoncé mardi qu’il voterait au second tour de la présidentielle pour Emmanuel Macron qui « est, en l’état actuel des choses, le seul en situation d’agir », selon lui. Même choix du côté de l’ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin.

L’ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin a également indiqué qu’il apporterait sa voix au président sortant pour « écarter » la candidate d’extrême droite Marine Le Pen.

Emmanuel Macron est arrivé en tête dimanche du premier tour de l’élection présidentielle française, avec 27,85% des suffrages, suivi de Le Pen avec 23,15% des voix. Les deux candidats s’affronteront lors d’un second tour le 24 avril.

Dans un message sur Facebook, Nicolas Sarkozy justifie notamment son choix par l' »engagement européen clair et sans ambiguïté » d’Emmanuel Macron et estime que ce dernier « a l’expérience nécessaire face à une grave crise internationale plus complexe que jamais », en pleine guerre en Ukraine.

Avant le premier tour, l’ancien chef d’Etat n’avait pas apporté son soutien à la candidate de droite Valérie Pécresse, au grand dam du parti Les Républicains (LR) qu’il avait créé. Pécresse n’a recueilli que 4,78% des suffrages au premier tour, une déroute historique pour LR.

Pécresse a déclaré dimanche soir qu’elle voterait « en conscience » pour Emmanuel Macron au second tour face à Marine Le Pen, dont « le projet » conduirait selon elle « le pays à la discorde, à l’impuissance et à la faillite ».

Arrivé troisième avec 21,95% des voix, le candidat de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, dont les électeurs sont courtisés par les deux finalistes, a appelé « à ne pas donner une seule voix » à Le Pen.

Les autres candidats de gauche défaits au premier tour, l’écologiste Yannick Jadot, la socialiste Anne Hidalgo et le communiste Fabien Roussel ont aussi tous appelé à voter contre l’extrême droite.

Depuis dimanche, Marine Le Pen n’a reçu le soutien que de son rival d’extrême droite, Eric Zemmour, et du souverainiste Nicolas Dupont-Aignan.

De son côté, l’ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin « écartera Marine Le Pen et votera Emmanuel Macron » également au second tour de la présidentielle, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué à l’AFP.

« Au second tour de l’élection à la présidence de la République, le dimanche 24 avril, le pays étant confronté à deux mouvements de rejet, j’écarterai Marine Le Pen et voterai Emmanuel Macron », écrit l’ancien Premier ministre de cohabitation (1997-2002) de Jacques Chirac, qui avait été éliminé face à Jean-Marie Le Pen au premier tour de la présidentielle de 2002.

Lionel Jospin avait apporté le 27 mars son soutien à la candidate socialiste Anne Hidalgo, qui a recueilli 1,75% dimanche au premier tour, le pire score de l’histoire de sa famille politique.

Il invoquait alors son vœu « que soient préservées demain les chances d’une renaissance des idées du socialisme démocratique. »

Lionel Jospin, âgé de 84 ans, a été entre 1997 et 2002 le Premier ministre de cohabitation de Jacques Chirac, à la tête d’une majorité de gauche « plurielle ». Il a également dirigé le PS pendant le premier mandat présidentiel de François Mitterrand (1981-1988).

Un autre ancien Premier ministre socialiste, Bernard Cazeneuve (2016-2017), appelle lui aussi mardi matin dans un tweet à voter Emmanuel Macron, « parce que l’essentiel est en jeu, l’unité de la France et les valeurs de la République ».

Bertand Delanoë, prédécesseur également PS d’Anne Hidalgo à la mairie de Paris, a lui aussi appelé sur France Inter à voter pour le président sortant.

« Je n’idéalise pas Emmanuel Macron même si j’ai de l’estime et de l’amitié pour lui », a-t-il plaidé, estimant par ailleurs que « Mme Le Pen pense tout bas ce qu’Eric Zemmour dit tout haut ».

L’ex-président socialiste François Hollande doit également s’exprimer cette semaine en vue du second tour, a indiqué son entourage lundi à l’AFP.