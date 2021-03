Elle est le deuxième membre du gouvernement à être hospitalisé pour une infection au coronavirus, quelques jours après la ministre du Travail, Elisabeth Borne.

Avant elles, le président Emmanuel Macron et plusieurs membres du gouvernement avaient contracté le virus, dont le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, et l’ancien ministre de la Culture, Franck Riester, mais sans être hospitalisés.

Selon les médias du pays, qui citent l’entourage de Mme Bachelot (74 ans), son « état est stable et n’inspire pas d’inquiétude ».

Son médecin a préconisé une surveillance accrue à l’hôpital pour les quelques jours à venir, ajoute la presse française.

La ministre de la Culture avait annoncé samedi sur Twitter qu’elle avait été testée positive au Covid-19 « à la suite de symptômes respiratoires » et qu’elle était à l’isolement.