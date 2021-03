Olivier Dassault, un des héritiers du groupe Dassault aviation producteur des Falcon, Mirage et Rafale, et l’une des premières fortunes de France, est mort dimanche dans le crash de son hélicoptère près de Deauville (nord-ouest).

Le président Emmanuel Macron a rendu hommage à M. Dassault, qui était député du parti Les Républicains (LR, droite) et était âgé de 69 ans.

« Olivier Dassault aimait la France. Capitaine d’industrie, député, élu local, commandant de réserve dans l’armée de l’air: sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays, d’en valoriser les atouts. Son décès brutal est une grande perte », a écrit le président dans un tweet.

De sources proches de l’enquête, le pilote de l’appareil est également décédé dans l’accident qui s’est produit vers 18H00 locales à Touques, près de Deauville sur la côte normande. De même source, il n’y avait personne d’autre à bord.

« On ouvre une enquête judiciaire pour homicide involontaire. Je suis sur site, il fait nuit. Les investigations techniques ne débuteront que demain. On procède aux actes relatifs aux corps », a déclaré à l’AFP Delphine Mienniel, procureur de la République de Lisieux, confirmant le décès de M. Dassault et du pilote.

Le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la Sécurité de l’Aviation civile a indiqué dans un tweet que l’appareil, un Aérospatiale AS350 Écureuil, s’était écrasé « au décollage », effectué « depuis un terrain privé ».

Le parquet a saisi la section des recherches de la gendarmerie des transports aériens, chargée de l’enquête.

Un photographe de l’AFP sur place a constaté qu’un périmètre de sécurité avait été mis en place autour de la carcasse de l’appareil.

– 361e fortune mondiale –

De nombreuses personnalités politiques ont rendu hommage au fils de Serge Dassault, ex-patron de Dassault aviation décédé en 2018 et petit-fils de Marcel Dassault, fondateur du groupe, qui était l’une des plus grandes fortunes de France.

Le Premier ministre Jean Castex a salué « un député humaniste, un entrepreneur visionnaire, un homme profondément engagé pour son pays, un artiste à l’élégante audace ».

Le magazine Forbes classait Olivier Dassault au rang de 361e fortune mondiale en 2020, à égalité avec ses deux frères et sa sœur avec environ 5 milliards d’euros chacun.

Après le décès en 1986 de son grand-père, Marcel Dassault, son père, Serge, l’avait nommé directeur-adjoint d’Europe Falcon Service et directeur de la stratégie des avions civils de l’entreprise Dassault Aviation, constructeur des avions de combat Rafale après avoir été celui des Mirage, et des avions d’affaires Falcon.

En 2011, il avait été nommé président du conseil de surveillance du groupe Dassault, le plaçant en bonne position pour reprendre un jour la holding familiale.

Mais sept ans plus tard, quelques mois avant la mort de son père, il avait annoncé à l’AFP sa décision de démissionner de la présidence du conseil de surveillance de la holding familiale « pour cause d’incompatibilité avec son mandat de député ».

Son mandat d’administrateur de Dassault Aviation avait toutefois été renouvelé pour quatre ans en mai 2019.

Olivier Dassault était député de l’Oise depuis 2002. Il était le père de trois enfants.