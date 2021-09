Plus de 60.000 personnes ont à nouveau manifesté samedi en France contre le pass sanitaire mis en place par le gouvernement pour contrer l’épidémie de Covid-19, onzième acte d’une mobilisation hebdomadaire, en baisse toutefois depuis plusieurs semaines.

Environ 63.700 manifestants, dont 7.200 à Paris, ont été recensés par la police pour 197 actions organisées au total dans tout le pays, marquant un net fléchissement par rapport au début du mouvement entamé mi-juillet.

Ils étaient 80.500 participants il y a une semaine, 121.000 le samedi précédent et 237.000 le 7 août, au plus fort de la mobilisation.

L’obligation vaccinale contre le Covid-19 est entrée en vigueur mi-septembre pour 2,7 millions de professionnels de la santé : personnel des hôpitaux, des maisons de retraite, soignants libéraux, aides à domicile, pompiers, ambulanciers.

Un projet de loi pour proroger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre doit être présenté le 13 octobre en Conseil des ministres.

Ce pass est devenu obligatoire le 21 juillet dans les lieux accueillant plus de 50 personnes. Il a ensuite été étendu aux hôpitaux sauf aux urgences, aux bars et aux restaurants, aux grands centres commerciaux sur décision préfectorale et le 30 août aux 1,8 million de salariés au contact du public.

Le 30 septembre, il doit être étendu aux 12-17 ans.

« Je manifeste contre Emmanuel Macron (le président de la République) et ses mesures liberticides. Je ne suis pas vacciné, je n’ai pas confiance, mais je serai peut-être obligé si les tests deviennent payants », a déclaré à l’AFP dans la manifestation parisienne Tristan, un retraité de 72 ans.

A Marseille (sud-est de la France), quelque 800 manifestants ont défilé dans le centre-ville. Il s’agit de la plus faible participation à ces manifestations contre le pass sanitaire dans la cité phocéenne depuis le premier épisode de ce mouvement, le 17 juillet. Il y a une semaine, il y avait encore 1.500 manifestants, contre jusqu’à 6.000 en août.

A Bordeaux (sud-ouest), où plus de mille personnes ont défilé contre près de 3.000 au début du mois, Aurore, une vendeuse de 24 ans, s’est insurgée contre un « chantage inadmissible » de la part du gouvernement, qui « impose un pass sanitaire » qui « ne fonctionne pas, comme on le voit en Israël, où beaucoup de vaccinés transmettent le virus », selon elle.

Quelque 50 des 67 millions d’habitants de la France ont reçu au moins une dose de vaccin.