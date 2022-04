Les catholiques ont davantage voté pour l’extrême droite que l’ensemble des Français au premier tour de l’élection présidentielle, les musulmans plaçant très largement Jean-Luc Mélenchon en tête, à 69%, et les protestants Emmanuel Macron, à 36%, selon un sondage Ifop pour La Croix paru lundi.

Les catholiques ont voté à 29% pour le président sortant (contre 27,5 % pour l’ensemble des Français), à 27% pour la candidate du Rassemblement national (23,3%), 10% pour Eric Zemmour (7,1%), et à 7% pour Valérie Pécresse (4,8%), selon cette étude.

Les candidats d’extrême droite ont obtenu 40%, si on additionne les votes en faveur de Marine Le Pen, Eric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan (3%), soit plus que l’ensemble des Français (32,5%).

Autre enseignement: si on observe le vote des pratiquants réguliers, occasionnels et des non-pratiquants, les bulletins en faveur d’Emmanuel Macron sont, respectivement, de 25%, 29% et 31%. Marine Le Pen obtient respectivement 21%, 26%, 29% des voix, tandis que le candidat de Reconquête engrange 16%, 10%, 7%.

Les catholiques votant à gauche sont minoritaires: 14% des personnes de cette confession ont voté pour Jean-Luc Mélenchon (22% chez l’ensemble des Français), 3% pour l’écologiste Yannick Jadot, 2% pour la socialiste Anne Hidalgo et 2% pour le communiste Fabien Roussel.

Chez les musulmans, Jean-Luc Mélenchon est très loin (69%) devant Emmanuel Macron (14%) puis la candidate du RN (7%).

Le choix des protestants s’est porté en premier lieu sur le président sortant (36%), puis sur Marine Le Pen (17%) et en troisième lieu sur Jean-Luc Mélenchon (16%), selon cette étude.

Le sondage a été mené dimanche auprès d’un échantillon de 3.784 personnes inscrites sur les listes électorales, issu d’un échantillon de 4.066 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d’erreur entre 0,7 et 1,6 point.

En 2017, selon un précédent sondage Ifop, l’ensemble de l’électorat catholique (pratiquant ou non) avait placé le candidat LR François Fillon à 28%, devant le candidat d’En Marche! et la présidente du FN à égalité à 22%.

Chez les musulmans, le candidat La France insoumise était déjà en tête, à 37%.

Le choix des protestants s’était porté sur Emmanuel Macron en premier lieu, à 30%.