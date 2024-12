Le Premier ministre français François Bayrou a souhaité jeudi que « dans le week-end » le nouveau gouvernement « soit présenté », « en tout cas, avant Noël » soit mardi soir.

Nommé le 13 décembre, le Premier ministre doit nommer un gouvernement rapidement pour doter le pays d’un budget, interrompu par la censure de son prédécesseur le 5 décembre, mais la difficulté est de le faire passer dans une Assemblée nationale fracturée.

Sans majorité à l’Assemblée nationale, le fondateur du Modem a affirmé France 2 qu’il n’utiliserait pas l’article 49.3 de la Constitution, sauf « blocage absolu sur le budget ».

« Je n’utiliserai pas le 49.3, sauf s’il y a blocage absolu sur le budget. (…) Je souhaite le plus de dialogue possible. Et sur les autres textes, je n’utiliserai pas le 49.3, sauf catastrophe », a déclaré le Premier ministre, s’adressant aux partis « dans l’opposition » mais qui « acceptent de dialoguer » et de ne pas renverser son gouvernement.