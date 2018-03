France: un enseignant rase la tête d'un enfant dans une école coranique

Jugeant que la coiffure d'un de ses élèves de 12 ans était "interdite par les règles coraniques", il lui avait rasé le crâne avant de lui administrer une "correction": un enseignant d'une école coranique de Sarcelles a été condamné aujourd'hui à 12 mois de prison dont quatre avec sursis.

Trois autres prévenus, dont le frère de l'enseignant âgé de 20 ans, et deux animateurs employés par la ville, âgés de 24 et 29 ans, étaient jugés pour avoir participé à l'agression de l'élève: ils ont été condamnés à des peines allant de six à huit mois dont quatre avec sursis, supérieures aux réquisitions.

Les quatre hommes comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Pontoise pour des violences volontaires sur mineur avec séquestration, tandis que le beau-père de la victime, absent à l'audience, devait répondre de non-assistance à personne en danger. Fin avril, le garçon se rend comme chaque soir à son cours d'arabe à la mosquée des Sablons à Sarcelles (Val-d'Oise). A la vue de sa crête décolorée, une coiffure selon lui "interdite par les règles coraniques", son enseignant lui rase le crâne en son milieu et l'humilie en le laissant ainsi à la merci des huées de ses camarades.

Voulant se venger, l'adolescent jette des oeufs sur la porte du domicile de l'enseignant, qui appelle alors son beau-père pour lui demander l'autorisation de lui donner une bonne leçon. Ce dernier, qui sera jugé dans une autre procédure pour des violences sur son beau-fils, régulièrement frappé à coups de câble électrique, donne son accord à condition qu'"on ne lui fasse pas de marques".