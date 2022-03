Des militants aspergés d’essence, insultés en marge de meetings ou lors du collage d’affiches… le candidat d’extrême droite à la présidentielle Eric Zemmour et son parti déplorent ces « menaces et violences », et demandent « à l’Etat de sévir ».

Deux hommes âgés de 24 et 26 ans se sont vus ordonner dimanche une composition pénale par le parquet d’Evry (Essonne), après avoir aspergé d’essence des militants pro-Zemmour vendredi, sans faire de blessé.

Cette composition pénale – une mesure alternative aux poursuites pour éviter un procès – a été choisie « compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires et des regrets exprimés » par les deux mis en cause, a expliqué à l’AFP la procureure d’Evry, Caroline Nisand.

La composition, qui sera inscrite à leur casier, leur impose d’indemniser les victimes et de réaliser un stage de citoyenneté.

Les faits remontent à vendredi soir, à Linas (proche de Paris), où huit personnes, dont trois adolescents de 11 à 16 ans, ont été aspergés par deux automobilistes alors qu’ils cherchaient à étendre une banderole en soutien à Eric Zemmour au-dessus de la Francilienne.

En garde à vue, les deux hommes « ont dit détester Zemmour et ses idées. Ils ont dit avoir vu le groupe de personnes, être allés chercher une bouteille d’essence pour les asperger, mais sans vouloir aller plus loin », a indiqué à l’AFP une source policière.

Plus précisément, la bouteille contenait « du gasoil pour tracteur mélangé avec de l’ice tea » d’après les déclarations des deux hommes, rapportées par une source proche du dossier.

Lire aussi: Vidéo. France: Eric Zemmour visé par un oeuf

Toujours vendredi soir, mais cette fois à Metz, le chef de file du mouvement de jeunesse Génération Z, Stanislas Rigault, ainsi qu’un porte-parole de Reconquête!, se sont fait abondamment insulter en marge d’un meeting du candidat, selon une vidéo qu’ils ont diffusée sur les réseaux sociaux.

Depuis le début de la campagne, une cinquantaine de militants ont été « attaqués avec des couteaux, des poings américains, des chiens d’attaque, des gaz lacrymogènes, des armes à feu, des chaises, des tessons de bouteille et des tirs de mortier », a pointé M. Zemmour dans un communiqué.

Lui-même a reçu un oeuf sur la tête le 12 mars à Moissac (Tarn-et-Garonne), de la part d’un agriculteur à la retraite, père d’un enfant autiste et en désaccord avec les prises de position controversées de M. Zemmour au sujet des enfants en situation de handicap.

Le candidat a dénoncé cette semaine une « complaisance totale du monde politico-médiatique » vis-à-vis de ces agressions, et demandé « à l’Etat de sévir » et à ses militants « de faire preuve de vigilance dans leur magnifique mobilisation partout en France ».