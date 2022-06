La Première ministre française Elisabeth Borne a remis sa démission au président Emmanuel Macron, qui l’a refusée « afin que le gouvernement puisse demeurer à la tâche et agir en ces jours », a annoncé la présidence mardi.

A l’issue des législatives de dimanche, Macron se retrouve privé de majorité absolue à l’Assemblée nationale. Dans ce contexte, le chef de l’Etat va mener « les consultations politiques nécessaires (…) afin d’identifier les solutions constructives envisageables au service des Français », a précisé la présidence, avant une série de rendez-vous avec les chefs de parti mardi et mercredi à l’Elysée.

Lire aussi. Législatives en France: Macron perd sa majorité absolue

Elisabeth Borne va, par ailleurs, réunir l’ensemble du gouvernement à Matignon mardi en début d’après-midi, a annoncé son entourage à l’AFP, dans ce contexte difficile pour l’exécutif.

Parmi les membres du gouvernement attendus rue de Varenne figureront bien la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Amélie de Montchalin, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon, et la secrétaire d’Etat à la Mer Justine Bénin, toutes trois battues dimanche au second tour et qui devront donc démissionner, a précisé l’entourage de Mme Borne.