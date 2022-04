Deux réseaux internationaux de blanchiment ont été démantelés par les enquêteurs de Rennes en France. L’un de ces réseaux, basé au Maroc et en Mauritanie, portait sur plus de 5 millions d’euros.

Quatorze prévenus soupçonnés d’avoir participé à deux vastes réseaux de blanchiment d’argent portant sur plusieurs dizaines de millions d’euros seront jugés à Rennes à partir de lundi, a annoncé le parquet vendredi dans un communiqué de presse.

Les prévenus, âgés de 32 à 58 ans, de nationalités française, pakistanaise, marocaine, congolaise ou sénégalaise, résident tous en région parisienne. « Ils étaient, pour la plupart, jusque-là inconnus de la justice », précise le procureur de Rennes Philippe Astruc.

Ces réseaux de blanchiment ont été découverts via des écoutes téléphoniques, au détour d’une enquête sur un trafic de produits stupéfiants en Bretagne.

« L’un des trafiquants avait en effet recours à un système de hawala en région parisienne pour blanchir l’argent du trafic. Il avait ainsi en janvier 2018 notamment, en un voyage, déposé au réseau blanchisseur la somme de 50.000 euros », précise Astruc.

L’hawala est un système de paiement traditionnel informel, reposant sur la confiance entre des « sarafs » (agents de change) pour des règlements transfrontaliers sans déplacement physique d’argent.

Les investigations menées par la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Rennes ont permis de mettre à jour un premier réseau fondé sur l’hawala, avec deux donneurs d’ordre au Maroc et en Mauritanie, pour lequel les enquêteurs ont identifié « un montant de plus de 5 millions d’euros blanchis entre avril 2018 et janvier 2019 », selon le magistrat.

Un autre réseau « mettant en cause des personnes d’origine pakistanaise » a eu recours à une organisation impliquant la création de sociétés blanchisseuses et des virements internationaux, avec des faux en écriture, dont des fausses factures.

Pour ce deuxième réseau, les enquêteurs ont établi « que le blanchissement a porté sur plus de 43 millions d’euros entre 2018 et 2020 », d’après la même source.

Au total, 856.525 euros en billets ont été saisis dans cette enquête, ainsi que des comptes bancaires et des saisies de comptes bancaires. Vingt-quatre personnes ont été mises en examen pour blanchiment en bande organisée.

Quatorze d’entre elles seront jugées du 4 au 7 avril devant le tribunal correctionnel de Rennes, dont quatre sont sous le coup d’un mandat d’arrêt. Ils encourent une peine de 10 ans d’emprisonnement, doublée en cas de récidive, ainsi que des peines d’amendes ou la confiscation de leurs biens.

Dix autres mis en examen, soupçonnés de blanchiment de fraude fiscale, de fraude à la TVA ou de travail illégal, seront jugés selon la procédure du plaider-coupable, lors d’une audience ultérieure.