«Aujourd’hui, nous avons 545 classes fermées en France. On est donc un peu au-dessus de 0,1%. C’est une donnée importante, qui montre que pour l’instant, on est dans une gestion de la situation qui ressemble à celle de l’année dernière», a déclaré Jean-Michel Blanquer, interrogé sur la rentrée scolaire lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale.

Le 2 juillet dernier, 374 classes étaient fermées sur 528 400, soit 0,07 %, selon les chiffres du ministère de l’Éducation nationale.

Près de 12,3 millions d’élèves ont fait leur rentrée jeudi dernier sous la menace du variant Delta du Covid-19, qui suscite de nombreuses interrogations chez les parents et enseignants. Revenant dessus, Jean-Michel Blanquer a souligné que « sur l’ensemble du territoire, on peut considérer qu’aujourd’hui elle s’est bien passée, au sens où les élèves étaient au rendez-vous, les professeurs étaient là et où nous n’avons pas de remontée de problèmes trop importants ».

Pour cette rentrée, le ministère a retenu le protocole sanitaire de «niveau 2» (sur 4) qui autorise tous les élèves à être accueillis en présentiel et leur impose le port du masque en intérieur, sauf en maternelle.

Un cas de Covid-19 dans une classe en primaire entraîne une fermeture, comme en juin. En cas de contamination au collège ou au lycée, seuls les élèves cas contacts qui ne sont pas vaccinés doivent s’isoler une semaine.