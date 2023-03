France: 20% à 30% des vols annulés mardi et mercredi en raison d’une grève

La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) française a demandé jeudi aux compagnies aériennes de renoncer mardi 7 et mercredi 8 mars à une partie de leurs vols à la suite d’un préavis de grève national contre la réforme des retraites.

La DGAC a demandé aux compagnies de réduire leur programme de vols de 20% à Paris-Charles-de-Gaulle, et 30% à Paris-Orly, Beauvais, Lille (nord), Bordeaux (sud-ouest), Lyon (sud-est), Nantes (ouest), Marseille, Montpellier, Nice (sud-est) et Toulouse (sud-ouest).

Malgré la mise en place d’un service minimum et la réduction préventive du trafic demandée, la DGAC prévoit « des perturbations et des retards ».

L’administration invite les passagers qui le peuvent « à reporter leur voyage et à s’informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l’état de leur vol ». Ces perturbations s’inscrivent dans le cadre d’un mouvement national interprofessionnel de grève pour protester contre la réforme des retraites, voulue par le président Emmanuel Macron et qui prévoit notamment le recul de l’âge de départ de 62 ans à 64 ans.

Les huit principaux syndicats français et cinq organisations de jeunesse ont appelé à « mettre la France à l’arrêt le 7 mars », avec un appel à la mobilisation dans tous les secteurs. Ils entendent faire de cette date la plus importante journée de grèves et de manifestations depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites le 19 janvier.

« Il y a consensus entre nous pour dire que l’objectif c’est de faire plus fort que le 31 janvier », a déclaré récemment le secrétaire national du syndicat modéré CFDT, Yvan Ricordeau. Ce jour-là, les syndicats avaient recensé plus de 2,5 millions de manifestants et les autorités 1,27 million.