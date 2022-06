L’Union européenne veut « renforcer » sa coopération énergétique avec l’Etat hébreu en réponse au « chantage » de la Russie, qui a coupé ses livraisons de gaz à des pays européens, a soutenu mardi en Israël la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

« Le Kremlin a utilisé notre dépendance aux énergies fossiles russes pour nous faire du chantage (…) la Russie a délibérément coupé ses approvisionnements de gaz à la Pologne, la Bulgarie et la Finlande, à des entreprises néerlandaises et danoises en représailles à notre soutien à l’Ukraine », a-t-elle accusé lors d’un discours à l’Université Ben-Gourion du Néguev.

« Le comportement du Kremlin ne fait que renforcer notre volonté de nous libérer de notre dépendance aux énergies fossiles russes », a affirmé Mme von der Leyen.

« Par exemple, nous explorons actuellement des voies pour renforcer notre coopération énergétique avec Israël », a-t-elle expliqué, citant un projet de câble électrique sous-marin reliant l’Etat hébreu, Chypre et la Grèce et un « pipeline » en Méditerranée orientale.

EU and Israel are bound to be friends and allies.

Because the history of Europe is the history of the Jewish people.

Our democracy flourishes if Jewish life flourishes, too.

I am committed to fighting antisemitism and fostering Jewish life in the EU. https://t.co/DcxEMDK0Hh

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 14, 2022