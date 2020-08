Explosions au Liban: des blessés légers parmi les Marocains et une blessée grave opérée avec succès

Le Liban compte encore ses victimes, quelques jours après les deux explosions meurtrières, qui ont fait (selon le dernier bilan) 137 morts et plus de 5000 blessés. Parmi la communauté marocaine on compte une seule blessée grave et quelques autres blessés légers, nous confirme l’ambassade du Maroc au Liban.

«Heureusement, bien que nous comptions plusieurs légers blessés, une seule Marocaine, qui travaille pour une Organisation des Nations Unies à Beyrouth a subi des fractures au niveau du pied, durant les explosions et a été opéré avec succès», nous affirme l’ambassadeur du Maroc au Liban, M’hamed Grine.

Les blessés l’ont été comme la plupart des victimes par des projections de verres liées aux explosions, poursuit l’ambassadeur. Aussi les dégâts matériels sont aussi très nombreux, «il faut souligner aussi que 300.000 personnes ont perdu leur logement», déplore notre interlocuteur.

Juste après l’explosion, l’ambassade marocaine a affirmé suivre de près la situation des membres de la communauté marocaine résidant dans ce pays. Pour faciliter la communication, elle a mis à leur disposition des numéros de téléphone pour la contacter aussi bien durant l’horaire de travail qu’en dehors de cet horaire si nécessaire.