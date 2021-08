Le Pentagone a annoncé dimanche qu’il sollicitait officiellement l’aide des compagnies aériennes commerciales pour le transfert des personnes évacuées d’Afghanistan.

American Airlines, Atlas Air, Delta Airlines, Omni Air, Hawaiian Airlines et United Airlines fourniront un total de 18 avions pour soutenir l’évacuation d’Afghanistan des citoyens et du personnel américains, des demandeurs de visa d’immigrant spécial et d’autres personnes à risque, a déclaré le département de la Défense dans un communiqué.

Le Pentagone a souligné que les avions commerciaux ne se rendront pas à l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul. Ils seront plutôt utilisés pour transporter des passagers depuis des refuges temporaires et des bases de transit provisoires.

Les 18 avions supplémentaires viendront s’ajouter aux plus de 150 avions cargos militaires actuellement utilisés par l’administration Biden pour évacuer les citoyens américains et leurs alliés d’Afghanistan, alors que la situation sécuritaire se détériore sur le terrain.

Selon le New York Times, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a activé la Flotte aérienne de la Réserve civile, une loi qui date de la 2ème Guerre mondiale. Cette mesure a été employée pour la dernière fois en juin 2003, en Irak.

Selon le ministère britannique de la Défense, sept civils afghans sont morts samedi dans la cohue des personnes qui tentaient désespérément d’entrer dans l’aéroport de Kaboul.