Plus de 1.200 vols ont été annulés mercredi matin aux Etats-Unis alors qu’une tempête hivernale majeure traverse plusieurs parties du pays, rapporte CNN.

L’aéroport international de Minneapolis-Saint Payl et celui de Denver sont les plus affectés par ces intempéries, alors que ceux de Detroit Metropolitan Wayne et Chicago O’Hare connaissent des perturbations, précise la même source.

Selon le site de suivi des vols FlightAware, les compagnies Delta et Southwest ont annulé plus de 240 vols chacune, tandis que le transporteur régional SkyWest, qui opère via des partenariats avec United, Delta, American et Alaska Airlines, a annulé environ 280 vols.

Le National Weather Service (NWS) avait mis en garde contre une tempête hivernale majeure accompagnée de fortes chutes de neige et des conditions de blizzard dans une grande partie du territoire américain.

Des millions de personnes devraient être affectées par ces intempéries, alors que des avertissements météorologiques sont en place depuis la côte ouest, à travers les plaines du nord et dans le Midwest et certaines parties du nord-est. Le NWS relève que ce mauvais temps entraînera un impact généralisé sur les voyages et les infrastructures.