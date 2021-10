Ce sera le 8 novembre 2021: après plus de dix-huit mois de fermeture des frontières, les Etats-Unis les rouvriront dans un peu plus de trois semaines aux millions de voyageurs qui ne pouvaient plus les franchir à cause de la pandémie, mais à condition qu’ils soient vaccinés.

La Maison Blanche a annoncé sur Twitter cette date attendue avec impatience par des couples séparés, des familles dispersées ou des touristes du monde entier, depuis que Washington avait promis, le mois dernier, de lever les restrictions aux voyages internationaux « début novembre » pour les personnes vaccinées contre le Covid-19.

« La nouvelle politique américaine sur les voyages, qui exige la vaccination pour les voyageurs étrangers se rendant aux Etats-Unis, entrera en vigueur le 8 novembre », a fait savoir l’administration Biden.

Ce nouveau dispositif s’appliquera aussi bien aux voyageurs arrivant par voie aérienne, qu’à ceux traversant les frontières terrestres avec le Canada et le Mexique.