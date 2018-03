Un Espagnol arrêté à Navarre pour auto-endoctrinement sur Internet en vue de commettre un attentat

Des agents de la Garde civile ont arrêté mercredi à Martin de Unx, dans la région de la Navarre (nord), un homme de nationalité espagnole, auteur présumé d’un délit d’"auto-endoctrinement" sur Internet en vue de commettre un attentat, indique le ministère espagnol de l’Intérieur.

Initiée en 2015, l’enquête dont a fait l’objet le mis en cause âgé de 27 ans et converti à l’Islam, a permis de constater que cet individu "était immergé dans un processus d’auto-radicalisation et auto-endoctrinement sur Internet et les réseaux sociaux ainsi que les applications de chat et de messagerie instantanée utilisées par les organisations terroristes", précise la même source dans un communiqué.

A travers ce processus, cette personne "pourrait avoir été convaincue de passer à l’action comme acteur solitaire" et commettre un attentat terroriste, souligne le communiqué, ajoutant que cette arrestation a été décidée aussi devant le risque de voir le mis en cause voyager vers des zones de conflit pour rejoindre les rangs d’une organisation terroriste jihadiste.

Une perquisition est en train d’être menée au domicile de l’individu appréhendé, en vue de recueillir davantage d’informations sur son activité illicite sur Internet.