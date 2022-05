Une Marocaine prénommée Ouardia, mère de trois enfants, a été poignardée à mort lundi par son conjoint à son domicile de Tarancón en Espagne.

Ouardia, une Marocaine de 43 ans, mère de trois enfants âgés de 5, 4 et 2 ans (deux fils et une fille), a été poignardée à mort ce lundi, jour de l’Aïd Al-Fitr, à son domicile de Tarancón (Cuenca) par son compagnon également marocain et père des enfants, rapporte l’agence de presse espagnole EFE.

Vers 9h30 ce lundi 2 mai, l’homme de 38 ans s’est rendu à la caserne de la Garde civile de Tarancón pour dénoncer son crime. L’homme faisait l’objet de plusieurs injonctions d’éloignement, après des plaintes pour mauvais traitements, mais aucune n’était active au moment de son crime, depuis un acquittement du tribunal pénal de Cuenca. La victime, elle, bénéficiait d’une ordonnance de protection qui a expiré le 1er avril.

Après ses aveux, l’homme a été arrêté par plusieurs patrouilles de la Garde civile qui se sont rendues au domicile familial, à Ronda de San Julián, où elles ont constaté le décès de la femme ainsi que la présence des trois enfants sur place. Ces derniers ont été retrouvés « dans un lit, s’enlaçant et se protégeant », puis transférés aux services sociaux.

L’auteur du crime avait déjà été arrêté après une plainte pour violence déposée par sa défunte épouse, révèle EFE, mais avait été acquitté parce que la victime ne l’avait pas confirmé lors du procès, et puis aucune autre plainte n’a finalement été enregistrée.

« Meurtre sexiste »