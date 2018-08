Espagne: un Marocain fait preuve de générosité et émeut la Toile

Cet acte de générosité serait passé inaperçu si Lucas Sanchez n’avait pas relayé cette scène sur les réseaux sociaux. Cet homme espagnol raconte via son compte Twitter l’étonnante réaction d’un Marocain face à un drogué dans le métro madrilène.

Cela se déroule dans le métro madrilène. Lucas Sanchez raconte qu’il «vient de vivre l’un des plus intenses et des plus beaux moment en 17 ans de vie à Madrid».

Acabo de vivir uno de los momentos más bonitos e intensos de mis 17 años de vida madrileña en @metromadrid — Lucas Sanchez (@Sonicando) July 21, 2018

Il croise dans son wagon un junkie en larme et un Marocain en train de lui remonter le morale. Le Marocain explique au drogué qu’il est passé par la même chose que lui. «Cela ne dure pas, il faut lutter», lui lance-t-il, avant que le junkie ne quitte le wagon, le marocain lui donne 10 euros, il s'effondre en pleurant, prend l'argent, lui fait un câlin et s’en va.

Le abraza. Se sienta a su lado. Le da palmaditas de ánimo. El yonki sigue llorando y se levanta. Antes de la siguiente parada, el marroquí saca la cartera y le da 10€. El yonki se vuelve a desplomar llorando. Coge el dinero, le da un abrazo y se va. — Lucas Sanchez (@Sonicando) July 21, 2018

Que sabe que casi seguro esos 10€, que ni de coña le sobran, van a terminar en drogas. Pero que igual no. Y que alguien le tenía que ayudar. — Lucas Sanchez (@Sonicando) July 21, 2018

Luca en profite pour lui parler et le Marocain lui raconte son parcours. Drogué, il vivait dans les même conditions que le junkie, c’est grâce à l’aide des autres et au travail qu’il s’en est sortit. C’est une lutte perpétuel.