Un homme de 74 ans a été arrêté mercredi en Espagne, soupçonné d’avoir envoyé fin 2022 une salve de lettre piégées, notamment à l’ambassade d’Ukraine et au Premier ministre espagnol, dans laquelle Kiev voyait la main de Moscou.

« Des membres de la Police nationale ont arrêté ce matin un homme de nationalité espagnole à Miranda de Ebro (ville du nord du pays), considéré comme l’auteur présumé de l’envoi de six lettres contenant du matériel explosif (…) fin novembre et début décembre », a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un message transmis à la presse.

Ces lettres avaient été adressées au Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, à sa ministre de la Défense Margarita Robles, à l’ambassade d’Ukraine et à celle des Etats-Unis en Espagne, mais aussi à une entreprise d’armement fabriquant des lance-grenades donnés par Madrid à Kiev, et à une importante base militaire espagnole.

Une source policière a précisé à l’AFP que cet homme était un « retraité de 74 ans ».

« Il semble que la personne arrêtée a fabriqué et envoyé, seule, les engins explosifs », mais « la Police nationale n’exclut pas la participation ou l’influence d’autres personnes », a souligné le ministère, alors que des perquisitions au domicile du suspect étaient toujours en cours.

« Nous travaillons sur toutes les hypothèses », a déclaré à la presse le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska.

Lors de l’ouverture de l’une de ces lettres, adressée à l’ambassadeur d’Ukraine en Espagne, le chargé de sécurité de la représentation diplomatique avait été légèrement blessé à la main droite le 30 novembre. Les autres lettres avaient été interceptées par les services de sécurité.

Faits présumés de « terrorisme »

La justice espagnole avait immédiatement ouvert une enquête pour des faits présumés de « terrorisme », tandis que Kiev avait ordonné un renforcement de la sécurité dans toutes ses représentations après l’explosion de la lettre dans son ambassade, qualifiée d' »attentat » par le chef de la diplomatie espagnole.

L’ambassadeur d’Ukraine en Espagne, Serhii Pohoreltsev, avait implicitement accusé la Russie d’être à l’origine du courrier piégé qui lui avait été adressé.

« Nous connaissons bien les méthodes terroristes du pays agresseur », avait-il affirmé à la télévision publique espagnole. « Les méthodes, les attaques de la Russie nous obligent à être prêts à n’importe quel type d’incident, de provocation, ou d’attentat ».

L’ambassade de Russie en Espagne avait pour sa part condamné l’envoi des lettres piégées. « Face aux informations sur les paquets explosifs envoyés à l’ambassade d’Ukraine en Espagne et à des entités officielles espagnoles, nous déclarons que toute menace ou acte terroriste, de surcroît dirigés contre une mission diplomatique, sont totalement condamnables », avait-elle écrit.

Dans un article publié dimanche et citant des responsables américains, le New York Times assure que les services de renseignements américains et européens soupçonnent un groupuscule paramilitaire russe, le Mouvement impérial russe (MIR), d’être derrière ces lettres piégées.

Ce groupe ultranationaliste et suprémaciste blanc, inscrit sur la liste américaine des organisations terroristes en 2020, aurait agi en sous-main pour le renseignement militaire russe (GRU), affirme le quotidien américain.

Un « coup de semonce »

« Des membres importants du groupe se sont rendus en Espagne et la police (espagnole) a mis en lumière ses liens avec des organisations espagnoles d’extrême droite », écrit notamment le New York Times.

D’après le quotidien, cette campagne aurait été organisée pour « tester » la capacité de ces groupes à agir en cas d’escalade du conflit en Ukraine. « Ça ressemble à un coup de semonce », a assuré au quotidien Nathan Sales, ancien coordinateur de la lutte antiterroriste au département d’État américain.

Interrogé par l’AFP, le ministère espagnol de l’Intérieur s’est refusé à tout commentaire sur ces informations.

Selon le Centre pour la sécurité internationale et la coopération de l’Université de Standford (CISAC), qui tient à jour un répertoire des principaux groupes suprémacistes dans le monde, le MIR a été fondé en 2002 et combat depuis 2014 aux côté des séparatistes prorusses dans la région ukrainienne du Donbass.

Il entretient « des contacts avec des groupes néonazis et suprémacistes blancs à travers l’Europe et les États-Unis » et « a dispensé une formation paramilitaire à des ressortissants russes et à des membres d’organisations d’autres pays partageant les mêmes idées », détaille-t-il.