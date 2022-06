C’est un record. Une centaine de migrants ont atteint les côtés des Îles Baléares dans l’après-midi du mercredi 8 juin, coïncidant avec l’annonce faite par la présidence algérienne de suspendre le traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération avec l’Espagne.

Les Îles Baléares ont enregistré «en moins de 24 heures», l’arrivée du «plus grand nombre de pateras jusqu’à présent cette année», écrit le quotidien El Mundo, citant des sources policières.

Les arrivées ont été signalées très tôt le matin du mercredi 8 juin. La première embarcation de fortune est atteint les côtes espagnoles à 2h du matin alors la dernière est arrivée à 12h. À leurs bords, 113 personnes de nationalité algérienne ont pu être sauvées, précisent les sources du journal.

Cette «avalanche par mer» coïncide avec l’annonce faite par l’Algérie de suspendre le traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération avec l’Espagne, souligne El Mundo.

En effet, un communiqué de la présidence algérienne a annoncé, quelques heures après l’arrivée de ces pateras, la suspension immédiate du traité d’amitié liant les deux pays, évoquant «un revirement injustifiable» de Madrid concernant le dossier du Sahara marocain.

«Cette attitude du gouvernement espagnol s’inscrit en violation de la légalité internationale que lui impose son statut de puissance administrante et aux efforts des Nations unies et du nouvel envoyé personnel du secrétaire général et contribue directement à la dégradation de la situation au Sahara Occidental et dans la région», indiquait le communiqué de la présidence algérienne.

Aujourd’hui, l’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend autour du Sahara. Une position qui n’arrange pas les affaires d’Alger, aujourd’hui de plus en plus isolée sur le plan diplomatique.