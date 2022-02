Un tribunal espagnol a décidé de retirer l’autorité parentale d’un père condamné pour « appartenance à une organisation terroriste » djihadiste, dans une décision sans précédent en Espagne publiée mercredi.

Un tribunal provincial de Madrid a ordonné « la privation de l’autorité parentale » de Nabil Benazzou sur sa fille mineure pour avoir essayé de la « radicaliser », indique la décision de justice, en date du 13 décembre 2021.

Plusieurs médias espagnols s’accordent pour dire que cette décision est une première en Espagne.

Nabil Benazzou avait été arrêté en 2014 et condamné en 2016 pour « appartenance à une organisation terroriste », en l’occurrence la « Brigade Al-Andalous », basée à Madrid, qui officiait en Espagne pour « l’endoctrinement » et l’envoi au Moyen-Orient de « volontaires djihadistes » pour le bénéfice de l’organisation Al Qaeda, explique la décision de justice.

Le retrait de son autorité parentale fait suite à une plainte de son ancienne épouse, Raquel Alonso, fondatrice de l’Association contre le radicalisme extrémiste et l’aide aux victimes (ACREAVI) en Espagne.

Selon les juges, « le récit » de sa fille, dont l’âge n’est pas précisé, confirme « l’influence du père sur I.B.A (son fils) pour essayer de le radicaliser » avant son incarcération.

Sa fille, identifiée seulement par ses initiales (S.B.A.), « raconte qu’il lui disait que si elle n’était pas musulmane elle irait en enfer, l’appelait petite musulmane » et « lui disait qu’elle devait prier tous les jours, » peut-on lire dans la décision du tribunal.

« Elle raconte qu’il voulait aussi l’obliger à apprendre l’arabe et à prier, disant à sa mère que si elle ne le faisait pas, elle ne devait pas lui donner à manger, et lui a dit quand elle avait cinq ou six ans qu’il devrait la marier », ont ajouté les trois juges dans leur décision.

« Cette transmission de critères éducatifs préjudiciables pour S.B.A aurait continué si (son père) n’avait pas été arrêté », a conclu le tribunal pour justifier sa décision, susceptible de recours.