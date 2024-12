Le roi Felipe VI d’Espagne a appelé mardi à « tirer les leçons nécessaires » pour « grandir » après les inondations meurtrières qui ont touché le sud-est du pays en octobre, lors de son traditionnel discours de Noël.

La catastrophe est « un fait difficile à assumer, mais dont nous devrions tous pouvoir tirer les leçons nécessaires pour nous renforcer en tant que société et nous faire grandir », a déclaré le monarque de 56 ans, lors de son allocution prononcée au Palais royal de Madrid et diffusée à la télévision dans la soirée.

Les inondations tragiques du 29 octobre ont fait 231 morts, selon le dernier bilan des autorités, dont 223 dans la seule région de Valence. Quatre personnes sont par ailleurs toujours portées disparues, près de deux mois après le sinistre.

Le roi d’Espagne Felipe VI, la reine Letizia et leurs deux filles ont effectué, deux jours avant le réveillon de Noël, une visite surprise dans une ville ravagée par les inondations, dans la banlieue sud de Valence.

Cette sortie royale s’est déroulée sereinement contrairement à une première visite houleuse le 3 novembre, soit cinq jours après la tragédie, en compagnie du chef du gouvernement Pedro Sánchez, et du président de la région de Valence, Carlos Mazón.

Cette visite avait été marquée par des huées et des jets de boue, qui avaient obligé M. Sánchez puis M. Mazón à quitter les lieux. Le couple royal était quant à lui resté sur place, les vêtements tachés de boue, mais avait écourté sa visite.

« Nous avons vu – et compris – la frustration, la douleur, l’impatience, les demandes d’une coordination plus importante et plus efficace des administrations », a déclaré Felipe VI, dans une allusion à ces incidents.

Il a également évoqué dans son discours le climat délétère qui règne au sein de la classe politique espagnole et a lancé un message d’apaisement.

« Il est nécessaire que le conflit politique, légitime mais parfois assourdissant, ne nous empêche pas d’entendre une revendication encore plus retentissante : une exigence de sérénité », a-t-il affirmé.

Felipe VI est longuement revenu sur le sujet de l’immigration, à un moment où elle gagne en importance dans le débat politique espagnol.

« Étant une réalité quotidienne, les migrations peuvent conduire – sans une gestion appropriée – à des tensions qui érodent la cohésion sociale », a estimé le monarque.

L’année 2024 marque les dix ans de l’accession au trône de Felipe VI, après l’abdication de son père, Juan Carlos Ier, en raison de scandales autour de sa fortune.