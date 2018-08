Espagne: deux Marocains arrêtés pour avoir planifié un attentat au Camp Nou

La garde civile espagnole a arrêté, mercredi 1er août à Mataro à Barcelone, deux Marocains accusés de recruter des djihadistes en vue de perpétrer un attentat au stade de Camp Nou, selon un responsable de la police nationale.

Les présumés terroristes sont âgés de 46 ans et 36 ans et originaires de Tétouan et Tanger, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribiya dans sont édition de vendredi 3 août.

Selon la même source, le réseau démantelé était sur le point de perpétrer un ensemble d'attentats à Barcelone et dans ses environs. Le principal attentat terroriste déjoué visait le grand stade du Camp Nou programmé lors d'un match important.

Les deux Marocains arrêtés sont accusés du recrutement via internet de futurs djihadistes à Barcelone et Taragone.