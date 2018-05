Espagne: démantèlement d'un trafic de haschich marocain au centre de l’Europe

La Guardia Civil, a mis en place l’opération « Kukomaik », elle a permis le démantèlement d’une organisation criminelle, spécialisée dans le trafic internationale de drogue. En effet, ce réseaux alimentait la France, la Belgique, la Hollande et la Pologne avec du hashish marocain.

Selon SUR, sept personnes ont été arrêtées et cinq autres ont été inculpées et 1 200 kilogrammes de haschich et 86 kilogrammes de marijuana ont été saisis.

Cette opération a commencé en 2017, après que la Garde civile ait identifié des entreprises suspectes en raison de leurs activités douteuses. Le chef de l'organisation criminelle était également poursuivi pour des crimes liés au trafic de drogue par la police judiciaire française.

Les prévenus sont de nationalité espagnole, belge, néerlandaise, britannique, marocaine, afghane et pakistanaise. Ils ont été traduits en justice pour appartenance à un groupe criminel, trafic de drogue et blanchiment d'argent