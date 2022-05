La police espagnole a démantelé un réseau criminel « ingénieux » dédié à l’organisation de mariages blancs afin de permettre à des citoyens non européens, principalement marocains et algériens, d’obtenir frauduleusement un permis de séjour.

Après une enquête de trois ans, baptisée « Pola Santa », 129 personnes (66 hommes et 63 femmes de diverses nationalités âgés de 23 à 71 ans) ont été arrêtées sur la Costa Blanca dans la province d’Alicante, en Espagne, pour participation à une « arnaque ingénieuse » d’organisation de mariages blancs contre permis de séjour, rapporte ce jour le média national en ligne Murcia Today.

Le réseau profitait à des citoyens non européens principalement originaires du Maroc et d’Algérie. Il était dirigé par un avocat de la ville d’Elche et fonctionnait avec succès depuis 2017 dans les provinces d’Alicante et de Murcie.

Lire aussi : Juan Carlos Ier attendu en Espagne, une brève visite qui fait grincer des dents

Selon les agents de police, l’escroquerie fonctionnait via la la sélection d’une personne espagnole pour épouser le non-ressortissant, fournissant ainsi au migrant un permis de séjour, pour lequel il ou elle avait payé environ 10.000 euros. Ces mariages blancs ont été presque exclusivement conclus dans la ville de Santa Pola, explique le média espagnol.

Dans cette organisation, l’avocat aurait instruit « méticuleusement » les parties contractantes sur la manière de mener des entretiens de mariage convaincants, aurait aidé les ressortissants étrangers à s’inscrire illégalement sur le registre communal de leur lieu de résidence et aurait même créé de faux contrats de bail pour des logements que les couples auraient partagés. Au cours de l’enquête, deux agences immobilières d’Alicante ont ainsi été impliquées dans l’escroquerie.

Dans cette affaire, l’avocat criminel a également élaboré un réseau de « faux témoins » pour attester de la légitimité du couple marié. Les détenus sont actuellement accusés de crimes contre les droits des citoyens étrangers, de faux documents, de faux témoignages et d’appartenance à un groupe criminel.