Entretien téléphonique entre le roi et le président palestinien

"Le roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a eu ce jour un entretien téléphonique avec Mahmoud Abbas Abou Mazen, président de l’Etat de Palestine.

Au cours de cet entretien, le roi s’est enquis de l’état de santé du président palestinien, à la suite de l’intervention chirurgicale qu’il a subie et lui a exprimé ses vœux de prompt rétablissement.

Cet entretien a également été l’occasion pour le Souverain, en sa qualité de Président du Comité Al Qods, de réitérer son plein engagement et son franc soutien à la noble cause et aux droits légitimes du peuple Palestinien frère".