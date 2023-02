En Jordanie, Israéliens et Palestiniens s’engagent à « prévenir toute nouvelle violence »

Des responsables israéliens et palestiniens se sont engagés à « prévenir toute nouvelle violence » et à œuvrer en vue d’une « désescalade », selon un communiqué conjoint publié à l’issue d’une réunion dimanche en Jordanie.

« De hauts responsables jordaniens, égyptiens, israéliens, palestiniens et américains », ont participé à cette réunion qui s’est tenue dans la ville d’Aqaba sur la mer Rouge, et, après des « discussions approfondies et franches », ont « réaffirmé la nécessité de s’engager dans la désescalade sur le terrain et de prévenir toute nouvelle violence », selon le communiqué en huit points.

Cette rencontre « politico-sécuritaire » qui a duré une journée visait à discuter d’une accalmie dans les territoires palestiniens occupés après plusieurs jours de violences meurtrières, selon la télévision d’Etat jordanienne.

Il s’agit de la première du genre depuis des années entre Palestiniens et Israéliens, avec une participation régionale et internationale pour discuter de la situation dans les Territoires palestiniens », selon la même source.

A l’issue des pourparlers, le gouvernement israélien et l’Autorité nationale palestinienne ont « confirmé leur volonté et leur engagement conjoints » d’agir immédiatement pour arrêter les mesures unilatérales pendant une période de 3 à 6 mois.

Lire aussi: Rencontre israélo-palestinienne en Jordanie après des violences meurtrières

Cela inclut un engagement israélien à cesser de discuter de l’établissement de nouvelles unités de colonisation pendant une période de 4 mois de ne pas légaliser les colonies ‘sauvages », pendant une période de 6 mois, selon le texte.

Alors que la réunion était en cours, deux Israéliens ont été tués dans un « attentat » palestinien dans le nord de la Cisjordanie — territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967 –, selon un communiqué des services du Premier ministre, Benjamin Netanyahu.

Le chef des services de renseignements palestiniens, Majed Faraj, le chef du service de renseignement intérieur israélien (Shin Beth), Ronen Bar, le coordinateur du Conseil national de sécurité américain pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, ainsi que des responsables de sécurité jordaniens et égyptiens ont participé à cette rencontre.