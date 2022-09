Après le décès d’Elizabeth II, plusieurs personnalités – de célèbres politiciens à Daniel Craig alias James Bond – ont partagé quelques anecdotes personnelles sur leur rencontre avec la souveraine, reflet de son sens aiguë de l’humour ou du devoir.

Theresa May et l’impair du fromage

L’ancienne Première ministre Theresa May a fait vendredi mourir de rire les députés du Parlement britannique en leur narrant sa mésaventure survenue lors d’un pique-nique avec la reine, dans sa propriété écossaise de Balmoral, où elle est décédée.

« Nous avions tous mis la main à la pâte pour dresser la table. J’ai pris un morceau de fromage, je l’ai mis sur une assiette puis je l’amenais vers la table », explique-t-elle, quand soudain « le fromage est tombé par terre ».

« J’ai eu une fraction de seconde pour prendre ma décision: j’ai ramassé le fromage, je l’ai mis sur l’assiette et je l’ai posé sur la table ».

« Lorsque je me suis retournée, j’ai constaté que tous mes gestes avaient été très attentivement observés par sa Majesté », a indiqué May.

« Je l’ai regardée. Elle m’a regardé et a simplement souri », a ajouté l’ex-Première ministre, concluant: « Le fromage est resté sur la table ».

Fausse parachutiste et vraie as du volant

Boris Johnson, le successeur de Theresa May, a lui aussi raconté au parlement les plaisanteries qu’il partageait avec la reine et comment elle avait l’habitude d' »émerveiller » les touristes.

Une de ses anecdotes préférées porte sur la vidéo humoristique diffusée pour l’ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012, où la monarque joue son propre rôle, aux côtés de ses chers chiens corgis et de l’acteur Daniel Craig dans la peau de James Bond.

« Je me souviens de sa joie innocente (…) après la cérémonie d’ouverture, lorsque je lui ai dit qu’un dirigeant d’un pays ami du Moyen-Orient semblait réellement croire qu’elle avait sauté d’un hélicoptère en robe rose et atterri en parachute dans le stade », a-t-il dévoilé, à propos de la fin de cette vidéo.

L’ex-dirigeant conservateur a aussi raconté, en tant que « témoin oculaire », la fois où il a vu la reine « conduire elle-même sa voiture, sans policier ni garde du corps, traversant à une vitesse alarmante le paysage écossais ». Le tout devant « la stupéfaction la plus totale des randonneurs et touristes que nous avons rencontrés ! »

Une reine réconfortant certains politiciens déchus…

Une députée travailliste, Harriet Harman, a elle confié la manière dont la reine l’avait réconfortée après la perte de son poste de ministre en 1998.

« Lorsque j’ai été congédiée, mon agenda était vide et je ne recevais plus aucun coup de fil », a-t-elle raconté. « Mon équipe a été étonnée de recevoir un appel de Buckingham Palace: plus personne ne voulait avoir affaire avec moi, mais la reine voulait me voir ! »

Avant de conclure: « J’ai été invitée à prendre le thé avec la reine, pour qu’elle me remercie de mon travail ».

… et ironisant avec d’autres sur leur chute

L’ex-dirigeant du parti d’opposition travailliste Ed Miliband, qui avait démissionné en 2015 après une cuisante défaite aux élections législatives, a pour sa part raconté comment Elizabeth II avait gentiment ironisé avec lui sur sa chute.

« Alors que ma carrière plongeait, celle de ma femme décollait et elle a été faite Dame » (titre honorifique britannique, ndlr), a-t-il expliqué, si bien qu’ils ont « tous deux été invités au palais pour rencontrer Sa Majesté ».

« Lorsque nous nous sommes vus, Sa majesté m’a dévisagé et m’a dit +Oh, c’est vous, que faites-vous ici ?+, sachant très bien pourquoi j’étais là », s’est-il remémoré devant le Parlement britannique. « Nous avons alors eu une merveilleuse conversation et elle était là, à 93 ans, toujours pleine d’entrain, de vigueur et d’humour », a-t-il ajouté.

Moqueuse face à James Bond

Daniel Craig, le dernier acteur à avoir incarné à l’écran l’agent secret britannique James Bond, a raconté à la télévision américaine la manière dont la reine l’avait taquiné à propos de son air toujours sérieux, lors d’une séance photo: « On était en train de nous prendre en photo et elle a dit +Oh non, c’est celui qui ne sourit pas. Fort bien !+ »