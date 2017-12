Egypte: neuf "terroristes" tués par la police près du Caire

La police égyptienne a tué neuf "terroristes" impliqués dans des attaques au Sinaï, a annoncé dimanche le ministère de l'Intérieur.

Les neuf membres de la cellule, située dans la province de Sharqiya, au nord-est du Caire, sont accusés d'avoir mené des attaques contre "certains postes de sécurité et des dispositifs militaires au Nord-Sinaï, qui ont tué nombreux membres des forces armées et de la police", a affirmé le ministère dans un communiqué, précisant que la cellule préparait aussi "une série d'opérations hostiles visant les infrastructures essentielles et vitales" dans cette région.

Le groupe "Etat islamique" est particulièrement actif dans la région Nord-Sinaï, menant des attaques régulières contre des soldats, des policiers et des civils. Lors de l'assaut contre le repaire de ces "terroristes", les policiers ont saisi des fusils automatiques et des munitions .

Le ministère de l'Intérieur a ajouté que ses services ont par ailleurs appréhendé neuf personnes détenant des armes et engins explosifs dans le cadre d'une opération menée au Caire.