Egypte: l'opération antijihadistes se poursuit, frappes nocturnes au Sinaï

De nouvelles opérations militaires, dont des frappes aériennes qualifiées de "puissantes", ont eu lieu durant la nuit dans le Sinaï, a annoncé samedi l'armée égyptienne, au lendemain du lancement d'une vaste campagne antijihadistes.

"Les forces aériennes ont poursuivi dans la nuit la mise en oeuvre de frappes aériennes ciblées contre des rassemblements et foyers terroristes", dans l'ouest et le nord du Sinaï, a annoncé dans un communiqué le porte-parole des forces armées, Tamer el-Refaï.

L'armée égyptienne a lancé vendredi une vaste opération "antiterroriste" dans plusieurs régions du pays, dont la péninsule du Sinaï (nord-est), où la branche locale du groupe Etat islamique (EI) mène régulièrement des attaques meurtrières.

Baptisée "Sinaï 2018", l'opération lancée à un mois et demi de l'élection présidentielle, mobilise notamment l'aviation et la marine, dans le Sinaï mais aussi dans des régions du delta du Nil (nord) et dans le désert occidental, frontalier de la Libye.

Selon le communiqué publié samedi matin par l'armée, des raids terrestres ont également été menés par les forces spéciales, les gardes-frontières et la police "dans différents axes à l'intérieur des villes du nord et de l'ouest du Sinaï".

photos for the security raids in Arish city northern #Sinai ,and show with the police/C.S.F units, Fahd APCs, Temsah-2 mrap vehicle & Toyota land 4×4 vehicle with jamming devices. #Sinai #Sinai2018 #سيناء pic.twitter.com/ripSqVJwGK

— Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) February 10, 2018