Egypte: le blogueur Sherif Gaber arrêté pour manque de respect à la religion

Sherif Gaber, un blogueur et activiste âgé de 25 ans, a été arrêté ce samedi 5 mai par les autorités égyptiennes. Il risque 5 ans de prison pour propos blasphématoires tenus à l'encontre de la religion.

D'après une déclaration de Gamal Eid, fondateur et dirigeant du réseau arabe d'information sur les droits de l'homme l'Arab Network of Human Rights Information (ANHRI) à l'AFP, Sherif Gaber a été placé en garde à vue et a été interrogé par le parquet dimanche. Il est accusé de manque de respect à la religion.

Une arrestation à laquelle l'activiste s'attendait apparemment. Le 31 mars dernier, Gaber avait twitté que "certains avocats musulmans" avaient déposé une plainte contre lui auprès du parquet. "Je vais probablement être arrêté dans les prochains jours, mais je ne veux pas que vous vous fâchiez. Je continuerai à écrire des scripts de vidéo en prison", avait-il alors écrit.

As expected. today some muslim lawyers reported me to the attorney general because of my videos. i'll probably get arrested in the next few days, but i don't want you to get mad. i'll keep making videos when i get out.. i'll write the scripts in prison.https://t.co/QK9vaa7sNk — Sherif Gaber (@Mr_SherifGaber) March 31, 2018

Ce n'est par ailleurs pas la première fois que le blogueur est arrêté pour la même cause. En 2015 il avait été arrêté pour avoir prôné l'athéisme et avait été condamné à un an de prison avec sursis. À l'époque, Gaber avait déclaré au site électronique Middle East Eye avoir même été torturé pendant sa détention.

L'arrestation de Sherif Gaber a suscité un tollé sur les réseaux sociaux. À travers le hashtag #FreeSherif, de nombreux internautes s'indignent contre l'absence de liberté d'expression en Égypte. Un problème qui a été soulevé plusieurs fois par l'organisation Reporters sans frontières qui classe d'ailleurs le pays parmi les derniers en terme de liberté d'expression. Pour rappel, le classement RSF 2018 classe l'Égypte en 161e position sur 180 pays en ce qui concerne la liberté de la presse. Pour justifier cette position, RSF évoquait un arsenal juridique répressif menaçant de plus en plus la liberté de la presse et un contrôle accru du pouvoir exécutif sur la presse et les médias.

Sherif Gaber, de son nom complet Sherif Gaber Abdelazim Bakr, est un activiste politique et blogueur égyptien. Il gère depuis juin 2015 une chaîne YouTube qui compte plus de 150.000 abonnés. Ses vidéos -dont la plus connue est celle intitulée" Dieu existe-t-il"- ont cumulé plus de 9 millions de vues. À travers ces vidéos, Gaber entend "dissiper les mythes entourant les religions dans le monde", briser les tabous et soutenir la pensée libre.