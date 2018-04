Dubaï: le gouvernement rompt son silence sur la princesse Latifa

La princesse de Dubaï, Latifa ben Mohammed ben Rashid al-Maktoum âgée de 32 ans a été «ramenée» à son pays et «va bien», selon le gouvernement local. Cheikha Latifa avait expliqué dans une vidéo lors de son évasion de son pays que c’était «le début de sa vie, de sa liberté».

La princesse de Dubaï, qui avait annoncé dans une vidéo en mars qu'elle fuyait l'émirat, a été «ramenée» depuis auprès de sa famille et elle «va bien» a affirmé aujourd'hui une source proche du gouvernement local, qui rompt le silence autour d'une affaire rocambolesque. «Ce que je peux confirmer, c'est qu’elle a été ramenée», a déclaré cette source sous le couvert de l'anonymat. La source a dit qu'elle ne savait pas où cheikha Latifa ben Mohammed ben Rashid al-Maktoum, 32 ans, avait été retrouvée et par qui, assurant qu'elle est maintenant «avec sa famille» et qu'elle «va bien».

Cheikha Latifa, une des filles de l'émir de Dubaï, cheikh Mohammed ben Rashid Al-Maktoum, était apparue dans une vidéo sur YouTube en mars pour annoncer son «évasion» de son pays où elle dit avoir été maltraitée par son père. «Je fais cette vidéo parce qu'elle pourrait être la dernière que je fais», avait-elle commencé. Elle avait dit qu'elle était la fille de cheikh Mohammed et d'une mère algérienne, Houriya Ahmed, et qu'elle avait déjà essayé de s'échapper dans le passé. Cheikha Latifa avait expliqué que son évasion était «le début de sa vie, de sa liberté».

La cause de la princesse avait été relayée par un groupe privé basé au Royaume-Uni, «Detained in Dubai», qui affirme aider les personnes victimes d'injustices aux Emirats arabes unis. Le groupe avait lancé une puissante campagne médiatique après ce qu'il avait présenté comme l'arraisonnement par la force le 4 mars d'un bateau au large des côtes indiennes à bord duquel se trouvaient la princesse et plusieurs ressortissants étrangers, dont le Franco-Américain Hervé Jaubert. Celui-ci avait eu des démêlés avec la justice émiratie, notamment pour malversations financières.

La source proche du gouvernement de Dubaï a déclaré que le sort de la princesse était une "affaire privée" qui a été "exploitée" par une "bande d'escrocs" et par le Qatar, grand rival des Emirats dans le Golfe. Les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques en juin 2017. "Il s'agit d'une question interne qui s'est transformée en un feuilleton qui s'est lui-même transformé en un plan acharné pour ternir la réputation de Dubaï et de cheikh Mohammed", a déclaré la source. Elle a ajouté qu'il y aurait des suites judiciaires à cette affaire.