Un Palestinien est décédé dimanche, neuf jours après avoir été blessé par des tirs israéliens lors d'une manifestation dans la bande de Gaza contre la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël, a indiqué le ministère de la Santé.

Mohammed Al-Dahdouh, âgé de 19 ans et originaire de la ville de Gaza, avait été blessé le 15 décembre lors d'une manifestation à la frontière avec Israël, a déclaré Achraf al-Qodra, porte-parole du ministère de la Santé à Gaza. Sa mort porte à 12 le nombre de Palestiniens tués depuis le 6 décembre, date à laquelle le président américain Donald Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, une décision qui a provoqué des manifestations dans les territoires palestiniens.

Dix manifestants sont morts lors d'affrontements avec les forces israéliennes, dont deux vendredi. Deux autres ont été tués dans une frappe aérienne israélienne plus tôt en décembre. La décision unilatérale du président américain de tourner le dos à des décennies de diplomatie américaine et internationale a provoqué dans les Territoires palestiniens des manifestations et des heurts quasi quotidiens qui ont fait également des centaines de blessés. Ceux-ci ont conduit à des dizaines d'arrestations.