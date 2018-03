D'origine marocaine, une troisième femme porte plainte pour viols contre Tariq Ramadan

Selon les informations de l'Express, une Française domiciliée dans les Hauts-de-France aurait déposé plainte pour «viols» contre Tariq Ramadan, ce mercredi, auprès du parquet de Paris.

Dans sa plainte, consultée par l'Express, la femme de 45 ans décrit neuf viols qui auraient été commis de février 2013 à juin 2014 à Paris, Roissy, Lille, Londres et Bruxelles.

Selon le récit de cette musulmane d'origine marocaine, l’islamologue de 55 ans l’aurait contactée via Facebook. Après plusieurs échanges virtuels, une première rencontre physique se serait déroulée le 15 février 2013, au Radisson Blue Hôtel de Bruxelles. Cette femme aurait alors subi des menaces verbales et des sévices physiques de la part de l’islamologue. Huit autres rapports, au total, sont inscrits dans la plainte et sont qualifiés de viols, selon l'Express.

Tariq Ramadan a été mis en examen le 2 février dernier pour viols, dont l'un sur personne vulnérable, après les plaintes de deux femmes fin octobre qui ont débouché sur une information judiciaire. L'intéressé conteste ces accusations.

La justice a décidé le placement en détention provisoire du théologien, craignant une fuite à l'étranger ou d'éventuelles pressions sur les plaignantes ou d'autres femmes ayant témoigné sous X - un dispositif destiné à protéger le témoin - au cours de l'enquête préliminaire.