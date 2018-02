Devant l'ONU, Abbas appelle à l'aide internationale pour la paix au Proche-Orient

Le président palestinien Mahmoud Abbas, brouillé avec les Etats-Unis, a réclamé mardi au Conseil de sécurité de l'ONU la "création d'un mécanisme multilatéral" pour régler la question palestinienne via "une conférence internationale" à la mi-2018.

Ce faisant, le dirigeant a rejeté une médiation unique des Etats-Unis dans le processus de paix au Proche-Orient, dans l'impasse depuis des années.

"Il est essentiel de créer un mécanisme multilatéral grâce à une conférence internationale" pour avoir la paix au Proche-Orient, a-t-il dit, sans préciser où elle pourrait se tenir.

"Aidez-nous!", a imploré le président palestinien aux 15 membres du Conseil de sécurité. Mahmoud Abbas a ensuite quitté la salle sous les applaudissements, n'assistant ni à l'allocution de l'ambassadrice américaine Nikki Haley, ni à celle de son homologue israélien, Danny Danon.

Son départ a été déploré par les deux diplomates. "Nous n'allons pas vous courir après !", a répondu Nikki Haley lors de son intervention, en évoquant de manière vague une réflexion américaine en cours pour une paix au Proche-Orient.

Lors de sa longue et rare intervention empreinte de solennité et de fermeté devant la plus haute instance de l'ONU, le président palestinien a demandé aux pays n'ayant pas reconnu l'Etat de Palestine de le faire. Sur les 193 nations membres des Nations Unies, 138 Etats l'ont fait, a-t-il rappelé.

"Nous reviendrons au Conseil de sécurité et demanderons à avoir cette protection" d'une reconnaissance pleine et entière d'un Etat. "Reconnaître l'Etat de Palestine ne va pas contre des négociations" mais les favorise, a-t-il insisté.

La Palestine est depuis 2012 "Etat observateur non membre" de l'ONU, ce qui lui a permis d'intégrer des agences onusiennes et de rejoindre la Cour pénale internationale (CPI). Un statut de membre passe par une recommandation du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale de l'ONU, sans veto des Etats-Unis, premier soutien d'Israël.