Deux morts par balles en plein centre de Zurich

Deux personnes sont mortes vendredi après-midi dans une fusillade à proximité de la gare centrale de Zurich, dans le nord de la Suisse, a annoncé la police locale qui affirme que "la situation est sous contrôle".

Dans un communiqué, la police municipale indique être intervenue après le signalement de plusieurs coups de feu survenus devant une agence d'une grande banque.

Arrivés sur place, les agents de police n'ont fait que constater les dégâts : une personne morte et une autre grièvement blessée, décédée peu après. "L'identité des victimes et le déroulement des faits ne sont pas connus pour l'instant", a précisé à la presse la porte-parole, Judith Hödl.

Selon des médias, les deux personnes décédées seraient un homme et une femme. "Le couple était dans un café, puis ils se sont disputés et ensuite ils sont sortis dans la rue, où l'homme a tiré sur la femme et s'est ensuite tué", rapporte le Blick citant un témoin.