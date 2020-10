Deux autres hauts responsables palestiniens atteints de Covid-19

Deux autres hauts responsables palestiniens ont été diagnostiqués avec la Covid-19, après le négociateur en chef des PalestinienS? Saëb Erakat, hospitalisé dans un état « critique », a indiqué l’un d’eux à l’AFP.

Le ministre palestinien du Développement social, Ahmed Majdalani, et Azzam al-Ahmad, tous deux membres du comité central de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), ont été testés positif au virus qui a touché plus de 44.000 personnes en Cisjordanie occupée et 5.000 dans la bande de Gaza, selon les données officielles, a indiqué M. Al-Ahmad à l’AFP.

Les deux responsables politiques basés en Cisjordanie rejoignent ainsi Hanane Achraoui, cadre de l’OLP, Saëb Erakat, le secrétaire général de l’organisation, et Saleh al-Arouri, haut responsable du Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza, sur la liste des personnalités politiques palestiniennes frappées par le nouveau coronavirus.