Le groupe Etat islamique (Daech) a revendiqué l’attaque mercredi d’un sanctuaire musulman chiite à Chiraz, dans le sud de l’Iran, qui selon les médias d’Etat iraniens a fait au moins 15 morts.

Un combattant de l’EI a ouvert le feu sur des fidèles au sanctuaire de Shahcheragh, « tuant au moins 20 chiites et en blessant des dizaines d’autres », a affirmé Amaq, l’organe de propagande du groupe jihadiste musulman sunnite sur Telegram.

« Au moins 15 personnes ont été tuées et 40 blessées, après que trois terroristes eurent attaqué le mausolée de Shahcheragh à Chiraz », avait annoncé la télévision d’État. Deux assaillants ont été arrêtés, selon la même source.

Le sanctuaire de Shahcheragh abrite la tombe d’Ahmad, frère de l’imam Réza, le huitième imam chiite enterré à Machhad (nord-est). Il est le lieu de culte le plus vénéré dans le sud de l’Iran.

Les médias ont initialement parlé de trois assaillants, dont deux ont été arrêtés. Toutefois, le chef de l’Autorité judiciaire locale, Kazem Moussavi, a affirmé à la télévision que « seulement un terroriste a été impliqué dans cette attaque ». Jeudi soir, le groupe État islamique a revendiqué l’attaque du sanctuaire à Chiraz.

« Les terroristes arrêtés ne sont pas iraniens », a ajouté la même source, sans plus de précision. La présidence iranienne a publié mercredi soir un communiqué accusant « les ennemis de l’Iran » qui cherchent « à diviser les rangs unis de la nation (…) par la violence et la terreur, et promettant une réponse sévère des forces de sécurité « aux commanditaires et concepteurs de ce crime aveugle ».

Début avril, un ressortissant étranger d’origine « ouzbèke » âgé de 21 ans a poignardé à mort deux religieux chiites et en a blessé un troisième dans la cour du sanctuaire de l’imam Réza à Machhad, la deuxième ville d’Iran. Accusé de « moharebeh » (être un « ennemi de Dieu » en persan), l’assaillant a été pendu le 7 juin dans la même ville, selon l’Autorité judiciaire.

Cette attaque contre le sanctuaire Chah-Tcheragh de Shiraz s’est déroulée alors que de nombreuses manifestations étaient organisées en Iran pour marquer le quarantième jour de la mort de Mahsa Amini, à l’origine du mouvement de contestation qui secoue l’Iran.