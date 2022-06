L’ONU a annoncé jeudi la tenue la semaine prochaine à Genève d’une rencontre entre les présidents des deux chambres libyennes rivales pour tenter de trouver un accord sur un cadre constitutionnel permettant la tenue d’élections.

« J’ai le plaisir de confirmer que le président de la Chambre des représentants Aguila Saleh et le président du Haut Conseil d’Etat Khaled el-Mechri ont accepté mon invitation à se rencontrer aux bureaux des Nations unies à Genève les 28 et 29 juin pour discuter du projet de cadre constitutionnel pour les élections », a indiqué sur Twitter la conseillère spéciale du secrétaire général de l’ONU pour la Libye Stephanie Williams.

I am pleased to confirm that Speaker of the House of Representatives Aguila Saleh and President of the High Council of State Khaled Al-Mishri have accepted my invitation to meet at the UN Office at Geneva 28-29 June to discuss the draft constitutional framework for elections.

