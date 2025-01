Un enquêteur des Nations Unies sur les violations des droits humains durant la guerre civile en Syrie a exprimé l’espoir d’une « bonne coopération » avec les nouvelles autorités du pays, à l’issue jeudi d’une première visite sur place.

La Commission d’enquête onusienne sur la Syrie n’avait jusque-là jamais eu accès au pays, sous le pouvoir du président Bachar al-Assad, chassé le 8 décembre par une coalition rebelle menée par des islamistes radicaux.

« Nous espérons pouvoir avoir une bonne relation avec les autorités en place », a déclaré à l’AFP Hanny Megally, membre de la Commission, relevant que le nouveau pouvoir avait accueilli « immédiatement » la mission qu’il a menée pendant cinq jours sur place.

La Commission, qui enquête sur les crimes de guerre et les autres violations de la législation internationale sur les droits humains depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011, a jusque-là mené sa tâche à distance, dressant des listes de 4.000 auteurs présumés de crimes graves.

Megally a précisé s’être rendu à Damas et dans ses environs dans des centres de détention et sur les sites de fosses communes, et avoir eu des entretiens aux ministères de la Justice et des Affaires étrangères.

« Nous voulons être en mesure de nous rendre sur les lieux que nous avons documentés (…) pour reconfirmer, en substance, les informations » recueillies et combler les lacunes, a-t-il expliqué.

La Commission, qui a enquêté sur toutes les parties impliquées dans le conflit syrien, y compris les anciens rebelles aujourd’hui aux commandes, souhaite également travailler avec les autorités « pour veiller à ce que le passé ne se répète pas ».

« Aucune partie au conflit en Syrie ne peut dire +nous avons respecté les droits humains ou le droit humanitaire international », a relevé Megally, « mais nous sommes maintenant dans une nouvelle phase (…) il serait bon de pouvoir dire que des leçons ont été tirées ».