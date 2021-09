Environs six milliards de doses de vaccins contre le Covid ont été administrées dans le monde et 2,52 milliard de personnes complètement vaccinées soit 32,3 % de la population mondiale, selon les sources officielles.

Totalisant 2,18 milliards d’injections, la Chine concentre près de quatre doses sur dix administrées dans le monde ce qui le positionne en tête de ce classement. L’Inde (826,5 millions) et les Etats-Unis (386,8 millions) complètent le podium en valeur absolue.

Les Emirats arabes unis sont « les champions » de la vaccination parmi les pays de plus d’un million d’habitants: ils ont administré 198 doses pour 100 habitants et plus de 81% de leur population est complètement vaccinée.

La plupart de ces pays ont complètement vacciné une large majorité de leur population. Certains, comme les Emirats, Israël et l’Uruguay ont même commencé à administrer une troisième dose par personne, dans le but de prolonger l’immunisation des personnes complètement vaccinées.

La plupart des pays pauvres ont eux aussi commencé à vacciner, principalement grâce à un mécanisme de solidarité internationale Covax (OMS, alliance Gavi et coalition Cepi), mais cela reste très inégalitaire. Toutefois, trois pays n’ont toujours pas démarré leur campagne: le Burundi et l’Erythrée en Afrique de l’Est, et la Corée du Nord en Asie.

Soulignons que le Maroc occupe la vingt cinquième place sur les 160 pays avec 38,4 millions de doses administrées et 17,4 millions de personnes complètement vaccinées soit 47,8 % de la population, depuis le lancement de la campagne de vaccination contre le nouveau corona virus afin d’atteindre l’immunité collective.