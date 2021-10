Plus de 18.000 nouveaux décès y ont été signalés, soit un taux similaire à celui de la semaine précédente, indique l’agence onusienne. « À l’exception de la région européenne qui, pour la troisième semaine consécutive, a signalé une augmentation des nouveaux cas de Covid-19 (augmentation de 7 % par rapport à la semaine précédente), toutes les autres régions ont signalé une baisse », a détaillé l’OMS dans son dernier épidémiologique hebdomadaire.

La plus forte diminution du nombre de nouveaux cas hebdomadaires a été signalée par la région africaine (18%), suivie par la région du Pacifique occidental (17%).

La plus forte baisse du nombre de nouveaux décès hebdomadaires a été aussi signalée par le continent africain, avec une diminution de 24% par rapport à la semaine précédente, et par l’Asie du Sud-Est (baisse de 19%).

Lire aussi: Covid: Poutine met les Russes en congés et les exhorte au vaccin

Plus globalement, le nombre de cas et de décès hebdomadaires s’est stabilisé cette semaine dans le monde, avec plus de 2,7 millions de cas et plus de 46.000 nouveaux décès entre le 11 et le 17 octobre. Il s’agit d’une baisse 4 % et 2 % respectivement, ce qui représente des chiffres similaires à ceux de la semaine dernière.

Malgré ces chiffres encourageants, le recul n’est pas observé partout. En effet, l’épidémie reprend fortement dans la région européenne. Plus de la moitié des pays cette Région (35/61 ; 57%) ont enregistré une augmentation du nombre de nouveaux cas hebdomadaires.

Le plus grand nombre de nouveaux cas a été signalé par le Royaume-Uni. Avec 283.756 nouvelles infections, il s’agit d’une augmentation de 14%. Suivent la Russie (217.322 nouveaux cas ; soit une hausse de 15 %) et la Turquie (213.981 nouveaux cas ; chiffres similaires à ceux de la semaine dernière).

S’agissant du bilan mortel, la plus forte augmentation des décès a été observée au Luxembourg (200%), au Danemark (83%) et en Slovaquie (82%). Les plus grands nombres de nouveaux décès ont été signalés par la Russie (6.897 nouveaux décès ; soit une augmentation de 6%). Suivent d’autres pays d’Europe de l’Est comme la Roumanie (2360 nouveaux décès ; soit une hausse de 27%) et l’Ukraine (2140 nouveaux décès ; soit une augmentation de 25%).