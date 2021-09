« Notre prochain objectif est de faire vacciner 90% de la population », a souligné le président du gouvernement, Pedro Sanchez, dans des déclarations relayées, vendredi, par des médias locaux.

« Aujourd’hui, 70% de la population est vaccinée et nous sommes convaincus à 100% que nous allons gagner cette bataille », a-t-il insisté.

« Unis, nous avons répondu à cette pandémie et unis, nous allons vaincre cette pandémie », a relevé le président du gouvernement.

« Plus nous nous rapprocherons de 100%, plus nous protégerons notre pays, nos proches, nous-mêmes et, par conséquent, plus les bases de la reprise économique seront solides », a-t-il martelé.

Selon lui, le chemin pour parvenir à vacciner 70% de la population n’a pas été facile, car la logistique du vaccin n’a pas été simple.

Pour atteindre cet objectif, le système de santé espagnol a administré 66 millions de doses du vaccin anti-Covid au cours des huit derniers mois, a rappelé le responsable gouvernemental.