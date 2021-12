Les autorités sanitaires espagnoles et portugaises ont autorisé depuis huier la vaccination contre le Covid-19 des enfants de 5 à 11 ans à partir du 15 décembre, alors que ces pays luttent contre une recrudescence des contaminations, le Portugal affichant un des taux de vaccination les plus élevés du monde

La Commission de santé publique « a approuvé la vaccination » des enfants de cette tranche d’âge « afin de réduire le nombre de contaminations » chez les jeunes et « la transmission (du virus) dans le milieu familial », a annoncé le ministère de la Santé espagnol dans un communiqué.

Selon le ministère, le premier lot de vaccins pédiatriques arrivera en Espagne le 13 décembre et sera aussitôt distribué aux régions et municipalités, en charge de leur administration. La vaccination débutera ainsi le 15 décembre, précise le communiqué.

D’après les autorités, 3,3 millions d’enfants sont susceptibles de bénéficier de la vaccination. « À l’heure actuelle, les enfants de moins de 12 ans constituent le groupe d’âge avec l’incidence cumulée la plus élevée de cas de Covid-19 », rappelle le ministère.

Au Portugal, la priorité sera donnée aux enfants atteints de maladies à risque, précisent les autorités sanitaires qui dévoileront vendredi prochain le calendrier de cette campagne de vaccination.

Avec 88,5% de sa population vaccinée, le Portugal est le pays d’Europe au taux de couverture vaccinale le plus élevé d’Europe.

Cet automne, le pays a connu une recrudescence de l’épidémie plus tardive et moins accentuée que dans d’autres pays européens, mais s’est tout de même résolu à rétablir certaines mesures de contrôle, en élargissant l’usage du masque et du pass sanitaire notamment. Quelque 640.000 enfants sont potentiellement concernés.

Bien que les symptômes chez les enfants de moins de 11 ans, « soient généralement légers », certains développent « des formes graves de Covid-19 » alors qu’ils ne sont pas atteints de maladies à risque, a fait valoir la DGS dans un communiqué.

La vaccination des 5-11 ans, avec une version du vaccin Pfizer moins forte que celle destinée aux adultes, est possible dans l’Union européenne depuis son autorisation par le régulateur européen du médicament le 25 novembre.

Plusieurs pays l’ont depuis avalisée, notamment l’Italie et la Grèce. En France, seule la vaccination des enfants risquant de développer des formes graves a été approuvée, mais le gouvernement a dit envisager de l’élargir « à tous les enfants » sur la base du « volontariat ».