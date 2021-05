L’Inde et le Brésil totalisent plus de la moitié des cas de Covid-19 enregistrés la semaine dernière dans le monde, a indiqué lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Plus de cas de Covid-19 ont été signalés dans le monde au cours des deux dernières semaines qu’au cours des six premiers mois de la pandémie, a fait savoir l’OMS, notant que plus de 5,6 millions de cas de Covid-19 ont été recensé entre le lundi 26 avril et le dimanche 2 mai inclus.

« L’Inde et le Brésil représentent plus de la moitié des cas de la semaine dernière », a précisé le directeur général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’un point de presse virtuel organisé depuis Genève.

« Mais de nombreux autres pays dans le monde sont confrontés à une situation très fragile », a-t-il ajouté.

En Inde, l’OMS fournit du matériel et des fournitures essentiels, notamment des concentrateurs d’oxygène, des fournitures de laboratoire et des hôpitaux de campagne mobiles. L’agence onusienne dit également fournir des conseils aux personnes sur la manière de fournir des soins à domicile aux familles qui ne peuvent pas trouver de lit d’hôpital. Pour les patients atteints d’une maladie grave ou critique, l’OMS recommande un traitement par dexaméthasone. Avec sa fondation, l’agence onusienne collecte des fonds pour répondre aux besoins en oxygène et en fournitures connexes à l’échelle mondiale.

Lire aussi: Covid-19: deux cas d’infection au variant indien détectés à Casablanca

Le directeur général de l’OMS a, de nouveau, appelé tout le monde à continuer de suivre les conseils de son organisation et des pays : maintenir une distance physique, éviter les foules, porter un masque bien ajusté qui couvre correctement le nez et la bouche, ouvrir les fenêtres, se couvrir la bouche en cas de toux et d’éternuements et bien se laver les mains.

« Ce qui se passe en Inde et au Brésil pourrait se produire ailleurs, à moins que nous ne prenions tous ces précautions de santé publique que l’OMS réclame depuis le début de la pandémie », a insisté le Dr Tedros, soulignant que « les vaccins font partie de la réponse, mais ils ne sont pas la seule réponse ».

Vendredi, l’OMS a inscrit le vaccin contre la Covid-19 produit par Moderna sur sa liste d’utilisation d’urgence, ce qui en fait le cinquième à recevoir l’homologation par l’agence onusienne.

L’inscription d’un vaccin sur cette liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est une condition préalable à son achat et à sa livraison via le dispositif de solidarité international COVAX. Il permet également aux pays d’accélérer leur propre approbation réglementaire et d’importer et d’administrer un vaccin.

L’alliance pour les vaccins Gavi a signé un accord avec Moderna pour obtenir 500 millions de doses de vaccin au nom du COVAX. Lundi matin, la Suède a informé l’OMS qu’elle ferait don d’un million de doses de vaccin AstraZeneca au COVAX.