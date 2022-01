Le gouvernement français a annoncé jeudi soir la levée progressive, à partir de début février, de la plupart des restrictions prises pour freiner l’épidémie de Covid-19.

Fin du port du masque en extérieur et du télétravail obligatoire ou encore la réouverture des discothèques et retour des concerts debout, le Premier ministre français, Jean Castex, a dévoilé le calendrier de ces mesures.

« Nous pourrons courant février lever la plupart des restrictions prises pour freiner l’épidémie à la faveur du nouveau pass vaccinal qui entrera en vigueur lundi prochain », a annoncé le Premier ministre, Jean Castex, lors d’une conférence de presse.

Le pass vaccinal, succédant au pass sanitaire pour les personnes de plus de 16 ans, doit entrer en vigueur lundi et servir à accéder aux activités de loisirs, aux restaurants, cafés, foires, séminaires, salons professionnels ainsi qu’aux transports publics interrégionaux. Son instauration reste suspendue à une décision vendredi du Conseil constitutionnel, saisi par des députés et sénateurs d’opposition

À partir du 2 février, le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur, les jauges dans les lieux recevant du public abandonnées et le télétravail seulement recommandé, a détaillé le chef du gouvernement.

Deux semaines plus tard, le 16 février, les discothèques, fermées une première fois pendant seize mois, rouvertes en juillet puis de nouveau fermées le 10 décembre car considérées comme propices aux contaminations, pourront rouvrir ; les concerts debout seront à nouveau autorisés, comme la consommation au comptoir dans les bars ou la consommation dans les stades, les cinémas et les transports.

Le Royaume-Uni, frappé par la vague Omicron quinze jours avant la France, a annoncé mercredi la levée de l’essentiel de ses restrictions la semaine prochaine, promettant même la fin de l’isolement pour les contaminés en mars.

Côté écoles, Jean Castex « envisage » un allègement du protocole sanitaire pour les établissements scolaires au retour des vacances scolaires de février, qui s’achèvent le 7 mars dans certaines régions.

Les adolescents entre 12 et 17 ans pourront par ailleurs avoir un rappel de leur vaccination, « sans obligation », dès lundi.

La situation sanitaire dans le pays est contrastée : le nombre de cas positifs continue d’augmenter – et de battre des records à plus de 300.000 contaminations quotidiennes sur la moyenne des sept derniers jours – mais la pression sur les services de réanimation tend à décroître avec le variant Omicron plus contagieux que ses prédécesseurs mais engendrant des formes moins sévères de la maladie.

Les services de soins critiques, qui hébergent les cas les plus graves, accueillaient au total jeudi 3.842 patients Covid. Ce chiffre décline depuis plusieurs jours même si, plus généralement, les hospitalisations continuent d’augmenter.