Covid-19: la France reconfinée à partir de vendredi, les écoles resteront ouvertes

La France va connaître à partir de vendredi une nouvelle période de confinement pour endiguer la deuxième vague de Covid-19, au moins jusqu’au 1er décembre, a annoncé mercredi le président Emmanuel Macron, précisant que les écoles resteront toutefois ouvertes.

« J’ai décidé qu’il fallait retrouver à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné », a déclaré le chef de l’Etat lors d’une allocution télévisée.

Les bars, restaurants et « commerces non essentiels » vont fermer. « Les commerces qui ont été définis au printemps comme non-essentiels, notamment les bars et restaurants seront fermés », a indiqué le chef de l’Etat.

La France risque de connaître « au moins 400.000 morts supplémentaires » d’ici à quelques mois si rien n’est fait face à l’épidémie de Covid-19 dans l’idée de rechercher l’immunité collective, a également mis en Emmanuel Macron.

« Jamais la France n’adoptera cette stratégie » qui signifierait « le tri entre les patients », les personnes âgées étant les principales victimes de la pandémie, a ajouté le chef de l’Etat au cours d’une allocution télévisée au cours de laquelle il a annoncé un reconfinement national à partir de vendredi.