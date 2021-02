Environ 17% de la population en France métropolitaine âgée de plus de 20 ans a été infectée par le Sars-CoV-2 entre le début de la pandémie et le 16 février, selon des estimations de l’institut Pasteur.

Cette étude permet d’apprécier la proportion de la population qui pourrait avoir acquis « une immunité, au moins partielle et de court terme », contre le covid-19 suite à une infection naturelle, écrit la fondation sur son site internet.

L’institut attire l’attention sur la nécessité de « bien faire attention à l’interprétation de ces estimations », car il est possible que l’immunité acquise après l’infection « s’estompe avec le temps ».

Pour établir cette proportion, l’institut Pasteur s’est basé sur le nombre de personnes hospitalisées par région et par tranche d’âge, ainsi que sur une « estimation des probabilités d’être hospitalisé lorsqu’on est infecté ».

Par ailleurs, dans une étude publiée mercredi, l’institut Pasteur estime que la progression de la campagne de vaccination contre le covid-19 en France ne permettra pas, sans restrictions supplémentaires, d’éviter un bond des hospitalisations à un niveau supérieur au pic de la première vague.

Ce rebond des hospitalisations, en légère baisse depuis début février, serait lié à la progression du variant d’origine britannique du coronavirus, estimé 50% plus contagieux que la souche historique. Il devrait représenter la majorité (56%) des nouveaux cas dès le 1er mars et la quasi-totalité (91%) un mois plus tard, selon les estimations des chercheurs.

Selon Santé publique France, les hôpitaux français ont enregistré 9.362 hospitalisations sur les sept derniers jours, , soit une moyenne de 1.337 par jour.

La France a enregistré mercredi plus de 30 000 cas. Un chiffre qui n’avait pas été atteint depuis la mi-novembre, en plein deuxième confinement, et bien supérieur à la moyenne d’environ 20 000 cas par jour observée depuis plusieurs semaines.